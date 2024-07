«Compact»-Verbot: Zwei Objekte in Hessen durchsucht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Verbot des als rechtsextremistisch eingestuften «Compact»-Magazins sind in Hessen zwei Objekte von der Polizei durchsucht worden. Hierbei handelt es sich um eine Räumlichkeit im Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie ein Haus mit zwei Wohnungen im Landkreis Gießen, in dem ein 53-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau leben, die für «Compact» tätig sind, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte.