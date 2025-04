Countdown zum Anstich: Was beim Frühlingsfest wichtig wird

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart läuft zwischen Festzelt und Fruchtsäule mal wieder der Countdown für die große Frühjahrssause auf dem Cannstatter Wasen. Auf dem Frühlingsfest laden vom Samstag (19. April) an bis zum 11. Mai rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf das Areal am Neckar-Ufer.