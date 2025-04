Frühlingsfest geht los - Mehr Besucher erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Es geht wieder rund auf dem Wasen: Zwischen Riesenrad, Festzelten und der traditionellen Cannstatter Kanne hoffen die Veranstalter des Stuttgarter Frühlingsfests in den kommenden Wochen auf Hunderttausende Besucher. Zum Auftakt der 85. Auflage am Neckarufer sticht «Wasen-Bürgermeister» Thomas Fuhrmann am Samstag (11.30 Uhr) das erste Fass in einem der Festzelte an.