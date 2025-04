Feiern nach dem Anstich: Was beim Frühlingsfest wichtig wird

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart lädt das Frühlingsfest in den kommenden Wochen wieder ins Festzelt oder auf den Rummelplatz zur großen Frühjahrssause. Auf dem Wasen am Neckar-Ufer erwarten vom Samstag (19. April) an und bis zum 11. Mai rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute Hunderttausende von Besuchern.