Marburg (dpa/lhe) - Mit Investitionen von 610 Millionen Euro stärkt das Biopharma-Unternehmen CSL Behring seinen Standort in Marburg. Geplant sei, die Kapazitäten zur Herstellung plasmabasierter Therapien für Menschen mit seltenen, chronischen und schweren Erkrankungen aufzustocken, teilte das Unternehmen mit. Mit den Investitionen sollten auch Arbeitsplätze in der Region gesichert und neue geschaffen werden: Mindestens rund 100 neue Stellen seien an dem Standort vorgesehen, sagte ein Unternehmenssprecher.

«Die Investition unterstreiche das «langfristige Engagement für Marburg, für Deutschland und vor allem für die Patientinnen und Patienten», erklärte die Leiterin des CSL-Geschäfts in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz, Annegret Wittich-Hoeffer. «Unsere Mitarbeitenden in Marburg stellen diese Arzneimittel für mehr als 100 Länder her, und Standorte wie dieser sind für die Gesundheitssicherheit und Souveränität Europas von entscheidender Bedeutung.»

Neue Abfüllanlagen und Gefriertrockner

Mit der Investition sollen zum einen zwei neue Abfüllanlagen mit acht Gefriertrocknern für plasmabasierte Therapien finanziert werden, deren Inbetriebnahme für 2029 geplant sei. Auch eine neue sogenannte Bulk-Anlage für Fibrinogen soll mit dem Geld entstehen. Dabei handele es sich um ein Arzneimittel zur Behandlung lebensbedrohlicher Blutungen bei Menschen mit dem sogenannten Fibrinogenmangel. Dieser führt zu Gerinnungsstörungen und könne etwa infolge von Trauma oder Operationen entstehen.

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Investitionen in Automatisierung und digitale Prozesssteuerung

Ein Teil der Mittel fließe zudem in die Modernisierung von Anlagen, in die Automatisierung und digitale Prozesssteuerung. Damit wolle man die langfristige Widerstandsfähigkeit der Produktion stärken und dazu beitragen, das zugrunde liegende Know-how in Deutschland zu halten, hieß es.

Weltweite Nachfrage nach plasmabasierten Therapien wächst

Europaweit sind nach Angaben des Unternehmens mehr als 300.000 Patientinnen und Patienten auf plasmabasierte Therapien angewiesen, die weltweite Nachfrage wachse weiter. Am Standort Marburg sind derzeit mehr als 2.800 Beschäftigte für CSL Behring tätig. Sie produzierten den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2025/26 (30. Juni) rund 18 Millionen fertig verpackte Arzneimitteleinheiten.