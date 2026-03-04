Demonstrationen

Protest in Marburg gegen Einschnitte bei Biotech-Firmen

Rund 3.000 Menschen protestieren in Marburg gegen Stellenstreichungen in der Biotech-Branche. Was die IG BCE fordert und warum der Standort besonders betroffen ist.

Die Gewerkschaft IG BCE fordert eine Zukunftsperspektive für die von Einschnitten betroffenen Beschäftigten am Pharma-Standort Marburg. (Symbolbild) Foto: Michael Bahlo/dpa
Die Gewerkschaft IG BCE fordert eine Zukunftsperspektive für die von Einschnitten betroffenen Beschäftigten am Pharma-Standort Marburg. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Rund 3.000 Menschen haben nach Polizeiangaben in Marburg gegen Einschnitte bei Biotechnologieunternehmen protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). «Die Arbeitgeber haben innerhalb von acht Monaten über 1.000 Arbeitsplätze vernichtet», hatte Anne Weinschenk, Leiterin des IGBCE-Bezirks Mittelhessen, vorab erklärt. «Jetzt stehen wieder hunderte Jobs auf dem Spiel. Es reicht! Wir lassen uns das nicht länger bieten!» 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Einschnitte gibt es derzeit durch den Sparkurs des Unternehmens CSL, das seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Marburg einstellt. Bei der CSL Innovation GmbH fallen dadurch rund 500 Arbeitsplätze weg. Hinzu kommen weitere Einschnitte in der Produktion, die dem Vernehmen nach weitere Jobs kosten dürften - die Rede ist von rund 400 bis 450 Stellen. Das für seinen Corona-Impfstoff bekannte Unternehmen Biontech hatte zudem den Wegfall von 250 bis 350 Vollzeitäquivalenten an seinem Marburger Standort angekündigt. 

CSL Limited mit Sitz im australischen Melbourne hat weltweit derzeit rund 29.000 Beschäftigte und durchläuft nach Angaben einer Sprecherin an allen Standorten weltweit eine «Transformation». Marburg ist der mit Abstand größte Standort in Deutschland mit rund 3.000 Beschäftigten. Das Unternehmen bietet unter anderem plasmabasierte Therapien gegen seltene Erkrankungen an. 

Gewerkschaft fordert Zukunftsperspektive für Beschäftigte 

Aus Sicht der IG BCE sind die geplanten Streichungen bei CSL nicht nachvollziehbar. «Die Entscheidung zum Arbeitsplatzabbau ist in Übersee gefallen – ganz offensichtlich, um noch mehr Profit aus dem Unternehmen zu pressen», so Weinschenk. Sie forderte eine klare Zukunftsperspektive für den Standort mit Zusagen zum Erhalt der Arbeitsplätze sowie einem klaren Bekenntnis zu Ausbildung. 

Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) sagte den Beschäftigten bei der Demonstration Unterstützung zu. «Wir waren immer dazu bereit, dass Politik eine Mitverantwortung dafür übernimmt, dass dieser Standort weiterentwickelt wird», so der Minister. «Was ich in Aussicht stellen kann, ist, dass bei CSL Innovation ein öffentliches Forschungsinstitut angesiedelt wird und dass wir hier mit Start-ups zusammenarbeiten werden.» Marburg sei ein starker Pharmastandort, «und wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Das Gesprächsangebot an die Konzernleitung und die Einladung, gemeinsam Überlegungen anzustellen, wie wir diesen Standort erfolgreich aufstellen, gilt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüler wollen gegen Wehrpflicht protestieren
Protest

Schüler wollen gegen Wehrpflicht protestieren

In Frankfurt und weiteren hessischen Städten protestieren Schüler gegen das geplante Wehrpflichtgesetz. Erwartet werden allein in Frankfurt bis zu 3.000 Teilnehmende.

05.12.2025

Zehntausende protestieren gegen Union und AfD
Proteste

Zehntausende protestieren gegen Union und AfD

Vielerorts haben Menschen in dieser Woche gegen die Abstimmung der Union mit der AfD protestiert. Mit einem Gesetzesvorhaben ist CDU-Chef Merz vorerst gescheitert. Doch die Protestwelle geht weiter.

31.01.2025

Sanofi investiert 1,3 Milliarden Euro in Frankfurt
Produktionsanlage für Insulin

Sanofi investiert 1,3 Milliarden Euro in Frankfurt

Die Pläne waren schon durchgesickert, nun steht fest: Der Pharmakonzern baut für eine Milliardensumme eine neue Produktionsanlage für Insulin am Main. Damit setzt sich Frankfurt gegen Paris durch.

01.08.2024

Scholz sagt Unterstützung für Pharmastandort Deutschland zu
US-Konzern investiert in Alzey

Scholz sagt Unterstützung für Pharmastandort Deutschland zu

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly investiert 2,3 Milliarden Euro in ein neues Werk in Rheinland-Pfalz. Kanzler Scholz betont, dies sei eine der größten Investitionen in den Pharmastandort Deutschland seit Jahrzehnten.

08.04.2024

IG BCE: Rettung von Michelin-Werken gescheitert
Auto

IG BCE: Rettung von Michelin-Werken gescheitert

Der französische Reifenhersteller will seine Werke in Trier und Karlsruhe schließen und die Produktion von Lkw-Reifen im saarländischen Homburg einstellen. Nun ist das Aus für die Werke endgültig.

15.03.2024