Nach Übernahme

Curevac-Gründer erbost: Hat Biontech getäuscht?

Nach der Übernahme des Rivalen Curevac will Biontech Standorte schließen. In Tübingen stehen Hunderte Jobs auf dem Spiel. Curevac-Gründer Hoerr erhebt schwere Vorwürfe - und spricht von Täuschung.

Bei Curevac stehen mehr als 800 Stellen auf dem Spiel. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei Curevac stehen mehr als 800 Stellen auf dem Spiel. (Archivbild)

Tübingen/Mainz (dpa/lsw) - Wenige Monate nach der Übernahme von Curevac durch Biontech steht das Biotech-Unternehmen vor einer ungewissen Zukunft. Der neue Eigentümer will den Hauptsitz in Tübingen schließen – mehr als 800 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Curevac-Mitgründer Ingmar Hoerr erhebt nun schwere Vorwürfe und wirft den Mainzern Täuschung vor. 

«Ich finde es total unlauter. Das ist fast schon Trickserei meiner Meinung nach, weil wir alle im guten Glauben gehandelt haben, dass die Übernahme im Sinne von Curevac sei und dadurch ein gemeinsames, starkes Unternehmen wird», sagte Hoerr der Deutschen Presse-Agentur. 

«Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Es war Hoerr zufolge vereinbart worden, ein gemeinsames Unternehmen zu schaffen, das sich gegenseitig befruchtet. «Und das wurde jetzt über den Haufen geschmissen. Dadurch sind alle nachweislich getäuscht worden. Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen.»

Curevac-Gründer Hoerr ist entsetzt über die Pläne von Biontech. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Curevac-Gründer Hoerr ist entsetzt über die Pläne von Biontech. (Archivbild)

Der Biologe vermutet, dass Biontech mit dem Vorgehen Patentstreitigkeiten mit Curevac umgehen will. «Die Investoren haben sich mit Versprechungen einlullen lassen. Das könnte Biontechs Strategie von Anfang an gewesen sein». Biontech äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Zuvor hatte bereits der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) die Pläne scharf kritisiert: «Ich erwarte von Biontech, dass keine unumkehrbaren Fakten geschaffen werden, bevor ernsthaft über Alternativen verhandelt wurde. Erst kaufen, dann killen, das geht so nicht». Curevac sei in Tübingen entstanden – aus der Universität, aus der Arbeit von Pionieren wie Ingmar Hoerr und Hans-Georg Rammensee. «Hier standen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Beschäftigte für eine Idee, die die Medizin weltweit verändert hat. Dieses Erbe darf nicht abgewickelt werden», teilte Palmer mit. 

Biontech schließt mehrere Standorte

Biontech hatte den früheren Konkurrenten im Januar vollständig übernommen. Die Mainzer wollten sich mit dem Deal mehr Wissen für den Weg zu Therapien auf mRNA-Basis gegen Krebs und andere Krankheiten ins Haus holen. Damals hieß es, dass der Forschungs- und Entwicklungsstandort von Curevac in der württembergischen Universitätsstadt erhalten bleiben soll. 

Wie seit Dienstag bekannt ist, will das Biontech-Management nun aber mehrere Standorte schließen – darunter auch Einrichtungen von Curevac. Nach Angaben des Unternehmens sind rund 820 frühere Curevac-Beschäftigte betroffen. Der Tübinger Standort soll bis Ende 2027 aufgegeben werden. 

Begründet werden die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kostensenkungen. Ebenfalls geschlossen werden sollen Produktionsstätten von Biontech in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Stellen von den Plänen betroffen sein, hieß es.

Gewerkschaft vermutet Trickserei wegen Patentstreit 

Auch die Pharma- und Biotech-Gewerkschaft IGBCE kritisierte die Pläne als gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit und Frontalangriff auf die Beschäftigten. «Im Konzern haben offenbar endgültig die Rechenschieber das Regiment übernommen», sagte der Leiter des IGBCE-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland, Roland Strasser. «Aus kurzfristigem finanziellem Kalkül streichen sie radikal Produktionskapazitäten zusammen und schaden damit der Resilienz des Pharma- und Biotech-Standorts Deutschland.» 

Für die Beschäftigten bei Curevac in Tübingen bedeute die Schließung ihres Standorts einen tiefen Einschnitt. «Curevac war bereits in den vergangenen Jahren durch mehrere Personalabbauprogramme stark gebeutelt», sagte Catharina Clay, IGBCE-Landesbezirksleiterin in Baden‑Württemberg. «Der Kauf durch Biontech wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Schritt zur Beendigung der Patentstreitigkeiten auf Kosten der Beschäftigten.»

Weltweiter Erfolg in der Corona-Pandemie

Biontech entwickelt Medikamente auf mRNA-Basis gegen Krebs und andere Krankheiten. Auch Curevac forscht seit Jahren an der mRNA-Technologie. Die Tübinger galten einst neben Biontech und anderen als Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Beide lieferten sich nach Beginn der Pandemie ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Biontech-Führung begründet die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kostensenkungen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Biontech-Führung begründet die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kostensenkungen. (Archivbild)

Doch anders als die Mainzer, die gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für ein Vakzin bekamen und so Milliardengewinne erwirtschafteten, hatte Curevac Probleme: Die Schwaben zogen ihren ersten Impfstoffkandidaten wegen einer vergleichsweise geringen Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück, in der Folge gab es auch Patentstreitigkeiten zwischen Curevac und Biontech. 

Letztlich strichen die Tübinger mehrere Hundert Stellen und konzentrierten sich auf die Forschung. «Jetzt wird skrupellos Produktion geopfert, um die Aktionäre zu beeindrucken», teilte IGBCE-Vertreter Strasser mit. Gleichzeitig kündigt die ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. «Dass muss den Beschäftigten wie Hohn vorkommen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Curevac-Gründer wirft Biontech Täuschung vor
Pharma

Curevac-Gründer wirft Biontech Täuschung vor

Biontech will mehrere Standorte schließen. Der Curevac-Gründer und die Gewerkschaft sehen darin Trickserei und scharfe Einschnitte für die Beschäftigten.

06.05.2026

Nach Übernahme: Rund 820 frühere Curevac-Jobs in Gefahr
Pharma

Nach Übernahme: Rund 820 frühere Curevac-Jobs in Gefahr

Biontech hat seinen früheren Impfstoff-Rivalen Curevac erst kürzlich übernommen. Nun müssen die Mainzer sparen. Am früheren Hauptsitz in Tübingen droht der Kahlschlag. Das sorgt für scharfe Kritik.

05.05.2026

Kritik an Curevac-Aus in Tübingen – Palmer fordert Lösungen
Pharma

Kritik an Curevac-Aus in Tübingen – Palmer fordert Lösungen

Die geplante Schließung des Curevac-Standorts in Tübingen sorgt für ordentlich Wirbel. Oberbürgermeister Palmer zeigt sich schockiert und spricht von einem harten Schlag für die Stadt und die Region.

05.05.2026

Biontech will Curevac schlucken: Standort Tübingen gesichert
Biotechnologie

Biontech will Curevac schlucken: Standort Tübingen gesichert

Curevac wird vom viel größeren Rivalen Biontech übernommen. Der Standort wird weiter eine wichtige Rolle spielen. Davon ist eine Expertin überzeugt.

13.06.2025

Deutscher Pharmadeal - Biontech greift nach Curevac
Übernahme geplant

Deutscher Pharmadeal - Biontech greift nach Curevac

Einst galten beide als große Biotech-Hoffnungsträger, sie lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Corona-Impfstoff, stritten um Patente. Nun greift Biontech aus Mainz nach Curevac aus Tübingen.

12.06.2025