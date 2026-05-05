Kritik an Curevac-Aus in Tübingen – Palmer fordert Lösungen

Tübingen/Mainz (dpa/lsw) - Die angekündigte Schließung des Tübinger Standorts des Biotech-Unternehmens Curevac hat scharfe Kritik ausgelöst. Oberbürgermeister Boris Palmer sprach von einem schweren Schlag für die Stadt, das Land Baden-Württemberg und die Beschäftigten.

Der Oberbürgermeister forderte Biontech, die Landes- und Bundesregierung sowie Wissenschaftseinrichtungen auf, rasch nach Lösungen zu suchen. Ziel müsse sein, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und Forschung sowie Produktion am Standort zu sichern. Es dürften keine unumkehrbaren Fakten geschaffen werden, bevor ernsthaft über Alternativen verhandelt worden sei.

Palmer mahnt Verantwortung für Beschäftigte an

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Palmer reagierte mit großer Bestürzung auf die Pläne, den Standort zu schließen und nahezu alle Mitarbeiter zu entlassen. Wer Curevac übernehme, trage auch Verantwortung für die Beschäftigten, den Forschungsstandort und ein Stück deutscher Innovationsgeschichte, erklärte er. «Das ist ein schwerer Schlag für Tübingen, für Baden-Württemberg und vor allem für die vielen hochqualifizierten Beschäftigten, die Curevac über Jahre getragen haben.»

Curevac sei kein beliebiger Firmenname. «Curevac ist in Tübingen entstanden – aus der Universität, aus der Arbeit von Pionieren wie Ingmar Hoerr und Hans-Georg Rammensee», betonte Palmer. Sie legten bahnbrechende Grundlagen für die mRNA-Technologie. «Hier standen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Beschäftigte für eine Idee, die die Medizin weltweit verändert hat. Dieses Erbe darf nicht abgewickelt werden», so Palmer.

Einsparungen von bis zu 500 Millionen Euro

Biontech will mehrere Standorte schließen - darunter auch Standorte vom übernommenen Konkurrenten Curevac. Von den Plänen sind dem Mainzer Unternehmen zufolge ungefähr 820 frühere Curevac-Beschäftigte betroffen. Der Standort in Tübingen und früherer Hauptsitz von Curevac soll bis Ende 2027 geschlossen werden.