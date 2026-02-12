Dach teilweise eingestürzt – Bewohner in Sicherheit
Nach dem Teileinsturz eines Daches in Mannheim sind alle Bewohner in Sicherheit. Die Ursache für den Schaden ist noch nicht bekannt.
Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim ist das Dach eines Wohnhauses eingesackt. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Gebäude wurde geräumt und das Dach durch die Baurechtsbehörde, einem Statiker sowie einem Baufachberater des Technischen Hilfswerks begutachtet. Ob das Gebäude weiterhin bewohnbar ist, werde noch geprüft. Wie viele Bewohner betroffen sind, blieb zunächst unklar. Anwesende wurden von Einsatzkräften betreut. Unklar blieb vorerst auch, weshalb das Dach teilweise einstürzte.