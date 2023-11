Teile von Kirchendach in Kassel eingestürzt

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel sind am Montagmittag Teile des Daches einer Kirche eingestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dabei nach bisherigen Informationen niemand verletzt. Die Eingänge der in der Innenstadt gelegenen Elisabethkirche seien vorsorglich abgesperrt worden. «Ein Statiker nimmt nun seine Arbeit auf», sagte eine Polizeisprecherin. Angaben zur Ursache des Einsturzes konnte sie zunächst nicht machen.