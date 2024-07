Eingestürztes Kirchendach: Bergung steht vor Abschluss

Kassel (dpa/lhe) – Nach dem Einsturz eines Kirchendachs in Kassel vor fast acht Monaten steht die Beseitigung des zerstörten Daches im Kircheninneren vor dem Abschluss. Das teilten das Bistum Fulda und die Pfarrei Sankt Elisabeth am Montag mit. Die denkmalgeschützte Bosch-Bornefeld-Orgel werde Pfeife für Pfeife demontiert, um detaillierte Kenntnisse des Schadens zu erhalten, hieß es weiter.

Das Bistum und die Pfarrei rufen zudem zur Teilnahme an einer Online-Umfrage zur Zukunft des Gotteshauses auf. «Mit der an kirchliche und nicht kirchlich gebundene Personen gerichteten Umfrage will die Kirchengemeinde Sankt Elisabeth wirklichkeitsnahe und breit gefächerte Stimmen zur Bedeutung und zur Zukunft der Elisabethkirche in Kassel einholen», erklärte Martin Matl, Diözesanbaumeister des Bistums Fulda laut Mitteilung. Die Auswertung der Ergebnisse wird im September veröffentlicht.