Eingestürztes Kirchendach: Mehrere Faktoren ursächlich

Kassel (dpa/lhe) - Ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren hat laut einem Gutachten zu dem Einsturz eines Kirchendachs in Kassel vor acht Monaten geführt. Das Unglück lasse sich nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen, erklärten die Bauingenieure Ulrich Huster und Lars Eisenhut der Firma HAZ in Kassel.

Wie Eisenhut ausführte, bestand die tragende Dachkonstruktion der 1959/1960 erbauten Elisabethkirche in der Kasseler Innenstadt aus geleimten Satteldachbindern. Dabei seien einzelne Elemente von bis zu fünf Metern Länge über spezielle Längsverbindungen, sogenannte Generalkeilzinkenverbindungen, zu längeren Gesamtträgern zusammengefügt worden. Diese Verbindungen waren verleimt mit Harnstoff-Klebstoff.

Nach dem Einsturz eines Kirchendaches in Kassel im November vergangenen Jahres haben die Aufräumarbeiten begonnen. Die Trümmer müssen Stück für Stück abgetragen werden.

Eingestürztes Kirchendach in Kassel wird geborgen

Zusätzliche Spannungen in Dachkonstruktion

Eine weitere Ursache laut den Gutachtern: Die Träger der Dachkonstruktion hätten nach dem heutigen Stand der Technik größer dimensioniert sein müssen, als es den Normen der Bauzeit entsprochen habe. Zudem seien über Jahre hinweg witterungs- und konstruktionsbedingte zusätzliche Spannungen in der Dachkonstruktion aufgetreten. Auch ein nachträglicher Dachaufbau in den 1980er Jahren führte den Ingenieuren zufolge zu einer dauerhaften Erhöhung der Last.