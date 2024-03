Eingestürztes Kirchendach in Kassel wird geborgen

Kassel/Fulda (dpa/lhe) - Nach dem Einsturz eines Kirchendachs in Kassel vor mehr als vier Monaten haben Spezialkräfte mit der Bergung der Trümmerteile im Inneren des Kirchenschiffes begonnen. Nun soll das Dach sukzessive abgetragen werden, wie ein Sprecher des Bistums Fulda am Mittwoch erklärte. Zuvor war es mit Stahlseilen gesichert worden. «Die Teile werden Stück für Stück auseinander gesägt und an Seilen aufgehängt aus der Kirche transportiert», sagte der Sprecher. Die Aufräumarbeiten würden voraussichtlich einige Wochen in Anspruch nehmen.

Am 6. November vergangenen Jahres war das Dach der katholischen Elisabethkirche in Kassel auf voller Länge eingestürzt. Sämtliche 26 Dachbalken, die es getragen hatten, waren dabei gebrochen. Ein Kirchenmitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Einsturzes im Gebäude war, blieb äußerlich unversehrt, erlitt aber einen Schock. Die Ursache des Unglücks ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Ein dazu in Auftrag gegebenes Gutachten wird dem Sprecher zufolge frühestens im April vorliegen.