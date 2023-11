Nach Einsturz: Kasseler Kirche wird Not-Dach aufgesetzt

Kassel (dpa/lhe) - Drei Wochen nach dem Einsturz eines Kirchendaches in Kassel ist die Ursache weiterhin unklar. Derzeit werden nach Angaben des Bistums Fulda weitere Bausicherungsmaßnahmen und Vorbereitungen für das provisorische Dach an der Elisabethkirche durchgeführt. So wurde ein Kran aufgebaut, der das Provisorium heben soll. Je nach Witterung solle in der zweiten Wochenhälfte damit begonnen werden, es sukzessive aufzusetzen, hieß es bei einem Ortstermin am Montag.