Nach Einsturz: Kirche in Kassel bekommt provisorisches Dach

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Einsturz eines Kirchendaches in Kassel in der vergangenen Woche geht die Ursachenforschung weiter. Derzeit laufe die statische Untersuchung und die Auswertung diverser baufachlicher Materialproben noch, teilte das Bistum Fulda am Mittwoch mit. Zudem sei eine provisorische Überdachung nunmehr in Planung. «Wenn die Arbeiten beginnen, wird dafür die Elisabethkirche eingerüstet, das Dach wird dann auf das Gerüst gebaut», erklärte ein Sprecher. Die Dachkonstruktion belaste nicht die stehenden Wände des Gebäudes. «Wir hoffen, dass die Arbeiten noch im November beginnen können.»