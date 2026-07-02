Dachstuhl von Kindergarten gerät in Vollbrand
In einem Kindergarten brennt der Dachstuhl. Kinder und Erwachsene konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz.
Gschwend (dpa/lsw) - Der Dachstuhl eines Kindergartens in Gschwend (Ostalbkreis) ist in Vollbrand geraten. Zu diesem Zeitpunkte haben sich noch Kinder im Gebäude befunden, sie konnten aber genauso wie alle anderen Menschen das Haus rechtzeitig verlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie wurden inzwischen von den Eltern abgeholt. Verletzte gab es laut dem Sprecher nicht. Die Löscharbeiten laufen unterdessen weiter.