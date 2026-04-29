Feuer

Dachstuhlbrand in Heidelberg - Bevölkerung gewarnt

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig: In Heidelberg ist ein Dachstuhl in Brand geraten. Der Rauch ist weithin sichtbar.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit der Hilfe von Drehleitern. Foto: Rene Priebe/dpa
Die Feuerwehr löschte den Brand mit der Hilfe von Drehleitern.

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Heidelberg ist ein Mensch leicht verletzt worden. Der Rauch sei weithin sichtbar gewesen, man habe eine Warnung über die Warn-App Nina im Stadtgebiet herausgegeben, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr mit. Die Bevölkerung sollte Türen und Fenster geschlossen halten und Lüftungsanlagen abschalten. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Ein Mensch habe Atembeschwerden gehabt und sei zur Kontrolle in ein Krankenhaus gekommen, hieß es.

Die Feuerwehr hatte den Angaben zufolge zunächst noch in dem Gebäude gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wurde später nur noch von außen gelöscht. Durch die Löschmaßnahmen fielen immer wieder Ziegel nach unten, dadurch seien Autos beschädigt worden. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache war nicht bekannt.

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