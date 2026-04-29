Blaulicht

Heidelberg: Dachstuhl brennt - Feuerwehr im Einsatz

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich aktuell in Heidelberg im Einsatz. Dort brennt ein Dachstuhl. Es kommt zu Verkehrsbehiinderungen.

Einsatzkräfte wurden zu einem Dachstuhlbrand in Heidelberg gerufen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Einsatzkräfte wurden zu einem Dachstuhlbrand in Heidelberg gerufen (Symbolbild).

Heidelberg. Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich aktuell in der Ladenburger Straße in Heidelberg-Neuenheim im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist dort gegen 17 Uhr ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich weiträumig umfahren. (heh)

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