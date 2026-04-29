Heidelberg: Dachstuhl brennt - Feuerwehr im Einsatz
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich aktuell in Heidelberg im Einsatz. Dort brennt ein Dachstuhl. Es kommt zu Verkehrsbehiinderungen.
Heidelberg. Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich aktuell in der Ladenburger Straße in Heidelberg-Neuenheim im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist dort gegen 17 Uhr ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich weiträumig umfahren. (heh)