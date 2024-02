Über 90 Feuerwehrleute sind vor Ort

Der Qualm aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses war schon von Weitem zu sehen: Am Sonntagvormittag kam es im Grasellenbacher Ortsteil Scharbach zu einem Dachstuhlbrand, bei dessen Bekämpfung insgesamt über 90 Feuerwehrkräfte über mehrere Stunden im Einsatz waren und bei dem die Nachlöscharbeiten bis in den frühen Abend dauern sollten. Gegen 9.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr der Gemeinde Grasellenbach alarmiert. Wenig später wurden auch die Anwohner über das Warnsystem Katwarn über einen „Großbrand“ informiert und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Was genau war passiert? Es war auf jeden Fall „der erste große Brand in diesem Jahr für die Feuerwehr Grasellenbach“, wie Timo Lammer, Gemeindebrandinspektor (GBI) von Grasellenbach, am Sonntagmittag sagte. Bei diesem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt.