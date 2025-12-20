Bild
Feuer

Dachstuhlbrand in Wiesbaden

Ein Bewohner wird leicht verletzt. Was die Flammen ausgelöst hat, ist noch unklar.

Mehrere Feuerwehren waren bei dem Brand in Wiesbaden im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Mehrere Feuerwehren waren bei dem Brand in Wiesbaden im Einsatz. (Symbolbild)
Geschätzt 500.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand
Feuer in Wohnhaus

Geschätzt 500.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Die Bewohner verlassen das Haus rechtzeitig. Zurückkehren können sie jetzt aber nicht mehr.

25.09.2025

Dachstuhl von Feuer zerstört - Haus nun unbewohnbar
Feuerwehreinsatz

Dachstuhl von Feuer zerstört - Haus nun unbewohnbar

Von der Terrasse aus breiten sich die Flammen bis zum Dachstuhl aus. Es entsteht ein hoher Schaden.

06.07.2025

Dachstuhl in Wald-Michelbach steht in Flammen
Wald-Michelbach

Dachstuhl in Wald-Michelbach steht in Flammen

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Gebiet Straßburg bleiben die Bewohner unverletzt.

02.08.2024

Dachstuhlbrand in Gorxheimertal
Feuerwehr

Dachstuhlbrand in Gorxheimertal

Am Sonntagmorgen kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Dachstuhlbrand in der Oberflockenbacher Straße. Die Bewohner, darunter ein Kleinkind, konnten sich unverletzt ins Freie retten.

23.07.2023

Feuerwehreinsatz

Dachstuhlbrand in Heidenheim an der Benz: Bewohner verletzt

21.03.2023