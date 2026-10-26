Polizei ermittelt

Dackel beißt zweijähriges Kind im Zug

Ein zweijähriges Kind wird in einem ICE nach Ulm von einem Dackel in den Oberschenkel gebissen. Der Hund soll keinen Maulkorb getragen haben – was nun auf den Besitzer zukommt.

Die Polizei kontrolliert den Hundehalter am Hauptbahnhof Ulm. (Symbolbild) Foto: Michael Matthey/dpa
Die Polizei kontrolliert den Hundehalter am Hauptbahnhof Ulm. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - In einem ICE von Stuttgart nach Ulm ist ein zweijähriges Kind von einem Dackel gebissen worden. Nach Angaben der Bundespolizei lief das Kleinkind am Sitzplatz eines 47-jährigen Mannes vorbei, als das Tier ihm in den Oberschenkel gebissen und es leicht verletzt haben soll.

Der Hund soll nach ersten Erkenntnissen keinen Maulkorb getragen haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei fingen den Mann am Sonntag im Hauptbahnhof Ulm ab und kontrollierten ihn. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei weist darauf hin, dass in Zügen der Deutschen Bahn für Hunde grundsätzlich eine Leinen- und Maulkorbpflicht gilt, sofern sie nicht in einem geschlossenen Behältnis wie einer Tasche oder Box transportiert werden.

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