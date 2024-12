DAK-Auswertung: Deutlich mehr Kinder mit Scharlach behandelt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Scharlach-Fälle bei Kindern in Hessen ist nach Angaben der Krankenkasse DAK zuletzt stark gestiegen. Im vergangenen Jahr seien fast fünfmal so viele Kinder mit Scharlach in Praxen behandelt worden wie 2022, teilte die Krankenkasse mit Bezug auf eine Auswertung von Abrechnungsdaten mit.