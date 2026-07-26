Gesundheit

DAK: Hessen im ersten Halbjahr weniger krankgeschrieben

Hessische DAK-Versicherte haben sich in den ersten sechs Monaten des Jahres etwas seltener krankschreiben lassen. Die Gründe der Fehltage haben sich verändert.

Atemwegserkrankungen waren nicht mehr der häufigste Grund. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Atemwegserkrankungen waren nicht mehr der häufigste Grund. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische DAK-Versicherte haben sich in den ersten sechs Monaten 2026 etwas weniger krankschreiben lassen als im Vorjahreszeitraum. Im Schnitt waren an jedem Tag von Januar bis Juni 55 von 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krankgeschrieben, wie die Krankenkasse nach einer Analyse mitteilte. 

Das entspricht einem Wert von 5,5 Prozent - 0,2 Prozentpunkte weniger als im ersten Halbjahr 2025. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer habe im ersten Halbjahr bei 9,3 Tagen gelegen. In der ersten Jahreshälfte 2025 sei sie mit 9,1 Tagen etwas kürzer gewesen, hieß es.

Neuer Spitzenreiter bei Gründen für Krankschreibungen

«Besonders auffällig ist der Rückgang bei den Atemwegserkrankungen», schrieb die DAK. In Hessen sanken die Fehltage bei Erkrankungen des Atmungssystems demnach von rund 248 auf 195 Tage je 100 Beschäftigte. «Das entspricht einem Minus von rund 21 Prozent.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen nahmen hingegen um 12 Prozent zu. «Das hat zur Folge, dass im ersten Halbjahr 2026 psychische Erkrankungen der häufigste Krankschreibungsgrund waren. Im Vorjahr waren es noch die Atemwegserkrankungen», hieß es. Auf dem dritten Platz liegen laut Krankenkasse unverändert Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, etwa Rückenschmerzen.

Für die aktuelle Krankenstands-Analyse hat das Berliner IGES Institut Daten von etwa 238.200 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Hessen ausgewertet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DAK: Krankenstand im Südwesten leicht rückläufig
Gesundheit

DAK: Krankenstand im Südwesten leicht rückläufig

Im Schnitt ist der Krankenstand bei Versicherten der DAK in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr leicht gesunken. Grund dafür ist vor allem der Rückgang einer Diagnosegruppe.

vor 16 Minuten

DAK: Mehr Erkältungen, aber weniger psychische Erkrankungen
Gesundheit

DAK: Mehr Erkältungen, aber weniger psychische Erkrankungen

Wegen Grippe und Erkältung gab es bei den DAK-Versicherten in Hessen mehr Fehltage als im Vorjahr. Trotzdem ist der Krankenstand rückläufig, denn bei anderen Leiden gibt es gute Nachrichten.

15.08.2025

Erkältungswelle hält Krankenstand im ersten Halbjahr hoch
Gesundheit

Erkältungswelle hält Krankenstand im ersten Halbjahr hoch

Husten, Schnupfen und die Grippe haben in Baden-Württemberg für viele Fehltage gesorgt. Je nach Berufsgruppe ist das Bild aber ganz unterschiedlich.

14.08.2025

Krankschreibungen

DAK: Krankenstand in Hessen auf Rekordniveau

DAK-Versicherte in Hessen sind häufiger krank als im Rest Deutschlands. Besonders auffällig ist der starke Anstieg der psychischen Erkrankungen.

23.07.2024

Gesundheit

DAK: Starker Anstieg psychischer Erkrankungen

Depressionen, Anpassungsstörungen und ähnliche Leiden verursachen in Hessen im ersten Halbjahr viele Fehltage. Die Chefin der DAK ist besorgt.

21.07.2024