Gesundheit

DAK: Krankenstand im Südwesten leicht rückläufig

Im Schnitt ist der Krankenstand bei Versicherten der DAK in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr leicht gesunken. Grund dafür ist vor allem der Rückgang einer Diagnosegruppe.

Laut der Analyse gab es weniger Atemwegserkrankungen. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Laut der Analyse gab es weniger Atemwegserkrankungen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Krankenstand in Baden-Württemberg ist im ersten Halbjahr 2026 leicht gesunken. Nach einer Analyse der DAK-Gesundheit lag er bei 4,4 Prozent - 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, dass an jedem Tag zwischen Januar und Juni durchschnittlich 44 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben waren. Ausgewertet wurden demnach die Daten von rund 243.700 DAK-versicherten Arbeitnehmern im Land.

Haupttreiber des Rückgangs waren der Analyse zufolge weniger Atemwegserkrankungen: Die Fehltage sanken dort demnach um 22 Prozent - von durchschnittlich 195 Tagen auf 152 je 100 Beschäftigte. Erkältungskrankheiten bleiben dennoch der häufigste Krankschreibungsgrund, gefolgt von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen.

Ein Anstieg entwickelte sich der Analyse nach bei psychischen Erkrankungen: Krankschreibungen in diesem Bereich stiegen um 11 Prozent. Auch die durchschnittliche Erkrankungsdauer nahm leicht zu - von 9,0 im Vorjahreszeitraum auf 9,2 Tage.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AOK: Krankenstand in Baden-Württemberg leicht rückläufig
Gesundheit

AOK: Krankenstand in Baden-Württemberg leicht rückläufig

Im Schnitt ist der Krankenstand bei Versicherten der AOK Baden-Württemberg vergangenes Jahr leicht gesunken. Die Ausfallzeiten einer bestimmten Diagnosegruppe sind jedoch angestiegen.

16.03.2026

DAK: Mehr Erkältungen, aber weniger psychische Erkrankungen
Gesundheit

DAK: Mehr Erkältungen, aber weniger psychische Erkrankungen

Wegen Grippe und Erkältung gab es bei den DAK-Versicherten in Hessen mehr Fehltage als im Vorjahr. Trotzdem ist der Krankenstand rückläufig, denn bei anderen Leiden gibt es gute Nachrichten.

15.08.2025

Erkältungswelle hält Krankenstand im ersten Halbjahr hoch
Gesundheit

Erkältungswelle hält Krankenstand im ersten Halbjahr hoch

Husten, Schnupfen und die Grippe haben in Baden-Württemberg für viele Fehltage gesorgt. Je nach Berufsgruppe ist das Bild aber ganz unterschiedlich.

14.08.2025

DAK: Krankenstand in Hessen leicht gesunken
Krankmeldungen

DAK: Krankenstand in Hessen leicht gesunken

Beschäftigte waren im Jahr 2024 rund 20 Tage krankgeschrieben. Die häufigsten Krankheiten blieben die gleichen - eine Krankheitsart nahm allerdings deutlich zu.

27.01.2025

Gesundheit

DAK: Atemwegsinfekte treiben Krankenstand auf Höchstwert

Die Corona-Pandemie ging 2023 zu Ende, die Zahl der Krankschreibungen von Arbeitnehmern erreichte zugleich einen Rekordwert. Dazu trug vor allem eine bestimmte Krankheitsgruppe bei.

23.01.2024