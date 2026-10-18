Dalmera ist die neue Winterkönigin des deutschen Turfs

Iffezheim (dpa/lsw) - Die zwei Jahre alte Stute Dalmera hat sich auf der Galopprennbahn in Iffezheim einen der begehrtesten Titel im deutschen Turf gesichert. Geritten von Champion-Jockey Thore Hammer-Hansen gewann Dalmera den als Carla Kellner Zukunftsrennen gelaufenen Preis der Winterkönigin eindrucksvoll. Nach 1.600 Metern setzte sich Dalmera gegen die Favoritin Mahasti (Wladimir Panov) durch, Rang drei ging an Wakira unter Martin Seidl.

Henk Grewe ist in Köln der Trainer der Siegerin. Er gewann die Winterkönigin zum zweiten Mal nach 2020, als Noble Heidi siegte. «Ich war immer der Meinung, dass sie die beste Stute im Jahrgang ist, sie hat heute gezeigt, was sie kann», sagte Grewe.

Der Stall Stars & Friends ist der Besitzer der Siegerin, dahinter verbergen sich Hajro Jusufovic, Seat Islamovic und Christian Sturm. 170.000 Euro hatte Dalmera 2025 als Jährling auf der Auktion in Iffezheim gekostet. Exakt die Hälfte, 85.000 Euro, gab es nun als Rennpreis für den Sieg der Winterkönigin.