Hengst Karlos triumphiert im Leisten-Memorial

Iffezheim (dpa/lsw) - Der zwei Jahre alte Hengst Karlos hat am ersten Tag des Sales & Racing Festivals auf der Galopprennbahn in Iffezheim große Kasse gemacht. Geritten von Bauyrzhan Murzabayev gewann Karlos das mit 200.000 Euro dotierte Ferdinand-Leisten-Memorial, das höchstdotierte Rennen für Zweijährige im deutschen Turf.

Nach 1.400 Metern setzte sich Karlos bei seinem dritten Karrierestart gegen den von Thore Hammer-Hansen gerittenen Favoriten Dimitri durch. Als Dritter sorgte No Tie (Esentur Turganaaly Uulu) für das fast perfekte Ergebnis für den Kölner Trainer Peter Schiergen, in dessen Stall auch der Sieger Karlos trainiert wird.

Karlos kostete als Jährling auf der Auktion in Iffezheim 26.000 Euro, nun gab es für Besitzer Rainer Hans Kellner 100.000 Euro Siegprämie. Am Sonntag geht das Sales & Racing Festival in die zweite Runde, am letzten Iffezheimer Saisonrenntag steht der Preis der Winterkönigin im Mittelpunkt.