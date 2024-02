Darmstadt 98 mit Mut nach Gladbach

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit Mut und Leidenschaft will der SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach endlich wieder Punkte gegen den drohenden Bundesliga-Abstieg einfahren. Hoffnung macht die gute Leistung des Schlusslichts aus dem Leverkusen-Spiel. Auf die Konkurrenz im Tabellenkeller schaut Coach Torsten Lieberknecht dabei aber nicht.

Darmstadt 98 will die Sieglos-Serie in Hoffenheim beenden. Der Bundesliga-Letzte blickt auf acht Partien ohne Erfolg zurück. Trainer Lieberknecht fordert von den Spielern, sich mehr zu zerreißen.

Nach der Leistung zuletzt gibt es für Lieberknecht eigentlich keinen Grund, die Startelf zu verändern. Möglich aber, dass Sebastian Polter im Sturm den Vorzug vor Oscar Vilhelmson erhält. «Polti macht einen fitteren Eindruck, als ich es gedacht habe. Was er total reinbringt, ist eine gute Energie, in der Kabine, auf dem Platz», sagte Lieberknecht über die Leihgabe vom FC Schalke 04

Unabhängig der prekären Lage am Tabellenende und des schweren Gegners freut sich der Coach auf die Partie. «In Gladbach spielen zu dürfen, ist eines der größten Spiele. Es ist ein unglaublicher Club mit einer toller Fanbase. Das ist Fußball pur in Gladbach», sagte der frühere Profi. In der Hinrunde trennten sich beide Teams am Böllenfalltor 3:3, im letzten Auswärtsspiel 2017 hieß es 2:2.