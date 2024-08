Lieberknecht vor Paderborn-Spiel: «Geht viel um Überzeugung»

Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt 98 will aus der Auftakt-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) die richtigen Schlüsse ziehen. «Wir haben Düsseldorf sauber analysiert, der Spielverlauf hätte auch ein anderes Ergebnis bringen können. Es geht viel um Überzeugung. Wenn der Gegner den Ball hat, aber auch selbst im vorderen Drittel», sagt Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht vor dem 2. Spieltag am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn.