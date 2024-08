Zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel für Darmstadt

Paderborn (dpa/lhe) - Die Niederlagenserie für den SV Darmstadt 98 geht weiter. Die Lilien unterlagen am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auswärts dem SC Paderborn trotz Führung mit 1:3 (1:0).

Seine Mannschaft habe es den Paderbornern zu leicht gemacht, zu Toren zu kommen, sagte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht beim TV-Sender Sky nach der ligaübergreifend sechsten Niederlage in Folge. «Wenn du die Chance nicht machst, dann musst du eben auch mal sauber verteidigen.» In Durchgang eins habe sein Team das noch sehr, sehr gut gemacht, so Lieberknecht.