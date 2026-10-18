Darmstadt-Fans und Polizei geraten in Karlsruhe aneinander
Bei der Anreise von etwa 150 Fußballfans des SV Darmstadt nach Karlsruhe greift die Polizei ein. Die zuständige Bundespolizei wehrt sich gegen Vorwürfe der Lilien-Fanhilfe.
Karlsruhe (dpa) - Bei der Anreise von Fußballfans des SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Spiel beim Karlsruhe SC ist es am Karlsruher Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Fanhilfe der Lilien beklagte in einer Mitteilung eine «massive Gewaltanwendung» der Bundespolizei.
Eine Sprecherin der Behörde wiederum sprach von Gewalt gegenüber Polizeibeamten und davon, dass sich die Fans den Maßnahmen widersetzt hätten. Angaben zu Verletzten konnte die Bundespolizei noch nicht machen.
Einige Darmstadt-Anhänger verpassten die Partie im Wildparkstadion, weil sie einen Platzverweis für Karlsruhe erhielten. Dort stellten die Zuschauer im Gästeblock aus Protest die Unterstützung ein. Solidarisch zeigten sich während der Begegnung die Anhänger des KSC. «Der größte Feind ist und bleibt die Polizei», hieß es auf einem Plakat im Fanblock.