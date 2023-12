Darmstadt hofft in Hoffenheim auf Ende der Negativserie

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadt 98 hofft im letzten Spiel des Jahres bei der TSG 1899 Hoffenheim auf das Ende der Negativserie in der Fußball-Bundesliga. Nach acht sieglosen Spielen nacheinander möchte der Tabellenletzte in der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) punkten, um sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden zu können. Trainer Torsten Lieberknecht fordert von seinen Schützlingen noch einmal ein Aufbäumen. Alle Spieler müssten alles aus sich herausholen. Personell ist die Lage weiter angespannt. Gleich acht Profis fallen aus.