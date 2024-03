«Große Scheiße»: Lieberknecht hofft auf Wiedergutmachung

Darmstadt (dpa/lhe) - Das 0:6-Debakel gegen den FC Augsburg beschäftigt Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht noch immer. «Jeder weiß, dass wir an diesem Tag große Scheiße gebaut haben. Es waren individuelle Blackouts, die ich in der Form noch nie erlebt habe. Wir haben das Spiel ordentlich aufgearbeitet, können die Uhr aber nicht mehr zurückdrehen», sagte der 50 Jahre alte Lieberknecht am Donnerstag.