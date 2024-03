Nach Debakel: Darmstadt-Coach appelliert an Spieler

Darmstadt (dpa) - Torsten Lieberknecht hat nach dem 0:6-Debakel von Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg einen eindringlichen Appell an seine Spieler gerichtet. «Egal, wie die Saison weitergeht, müssen wir uns erhobenen Hauptes wehren. Das haben wir heute nicht in der Form gemacht, wie wir es uns vorgenommen hatten», sagte der Trainer des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Samstag.