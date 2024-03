Darmstadt hofft weiter: Negativserie gegen Augsburg beenden

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadt 98 hat die Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga nicht aufgegeben. Der Tabellenletzte erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Heimspiel den FC Augsburg und will nach 16 Bundesligaspielen ohne Sieg mal wieder gewinnen, um den Vier-Punkte-Abstand zum Relegationsplatz nicht größer werden zu lassen. In der Tabelle liegt der 1. FC Köln mit 17 und der FSV Mainz 05 mit 15 Punkten vor den Hessen, die bisher 13 Zähler geholt haben. Verzichten muss Darmstadt auf Fabian Nürnberger und Matthias Bader.