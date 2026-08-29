Darmstadt holt Ex-Hamburger Mikelbrencis

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Ende der Transferperiode William Mikelbrencis verpflichtet. Der 22-Jährige hatte bis zum Sommer vier Spielzeiten lang das Trikot des Hamburger SV getragen. «Seine Qualitäten hat er in Hamburg nachgewiesen und im vergangenen Jahr auch in der Bundesliga sehr viel Einsatzzeit bekommen. Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre schon einiges an Erfahrung gesammelt hat und zudem die Liga bereits kennt», sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.