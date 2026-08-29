2. Bundesliga

Darmstadt holt Ex-Hamburger Mikelbrencis

Zweitligist Darmstadt nimmt William Mikelbrencis unter Vertrag. Der Franzose spielte zuletzt für den HSV und kommt mit Erfahrung aus der Bundesliga.

William Mikelbrencis (l.) schließt sich Darmstadt 98 an. Foto: Katharina Kausche/dpa
William Mikelbrencis (l.) schließt sich Darmstadt 98 an.

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Ende der Transferperiode William Mikelbrencis verpflichtet. Der 22-Jährige hatte bis zum Sommer vier Spielzeiten lang das Trikot des Hamburger SV getragen. «Seine Qualitäten hat er in Hamburg nachgewiesen und im vergangenen Jahr auch in der Bundesliga sehr viel Einsatzzeit bekommen. Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre schon einiges an Erfahrung gesammelt hat und zudem die Liga bereits kennt», sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.

Der französische Außenverteidiger, der beim FC Metz ausgebildet worden war, absolvierte 2022 im Alter von 18 Jahren neun Pflichtspiele in der Ligue 1. Danach wechselte er zum HSV, für den er 68 Spiele bestritt, davon 26 in der Bundesliga. Zudem bestritt er 21 Partien in verschiedenen französischen Nachwuchsauswahlteams. Seit dem Sommer war Mikelbrencis vereinslos. «Schlussendlich hatte ich bei dieser Anfrage das beste Gesamtgefühl und nun freue ich mich sehr darauf, künftig mit der Lilie auf der Brust aufzulaufen», sagte der Profi.

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