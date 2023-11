Darmstadt ohne Lieberknecht gegen Mainz

Darmstadt (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss am Wochenende gegen den FSV Mainz 05 ohne Cheftrainer Torsten Lieberknecht auskommen. Dies teilten die Hessen am Donnerstag mit. Seit dem Schlaganfall seiner Frau vor ein paar Tagen weilt der 50-Jährige bei seiner Familie in der Nähe von Düsseldorf. «Simone Lieberknecht befindet sich auf dem Weg der Besserung und wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen», erklärte ein Lilien-Sprecher bei der Pressekonferenz.

Es sei «aber davon auszugehen, dass Torsten auch in der nächsten Woche noch nicht wieder vor Ort sein wird.» Wegen der Länderspielpause beginnt der Spielbetrieb für den Aufsteiger nach diesem Wochenende erst wieder am 25. November, wenn die Hessen beim SC Freiburg gastieren. Der nun zuständige Co-Trainer Ovid Hajou befindet sich in engem Austausch mit Lieberknecht.