Darmstadt-Trainer hofft auf siegreiche Premiere

Darmstadt (dpa) - Trotz der zwei schweren Verletzungen im Training unter der Woche ist die Vorfreude bei Florian Kohlfeldt auf sein Debüt beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 groß. «Ich freue mich ungemein - auf die Stimmung, auf das Kribbeln und das Gefühl, wofür wir das alles machen. Im Tunnel zu stehen, rauszugehen und dann auf die Anforderungen, die in so einem Spiel auf einen warten. Und darauf, die Fans im Stadion zu sehen», sagte der 41-Jährige vor dem Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky).