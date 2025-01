Darmstadt verliert gegen Kloses Nürnberger

Nürnberg (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Lilien verloren beim 1. FC Nürnberg nach einem späten Joker-Tor von Tim Drexler 0:1 (0:0). Der eingewechselte Verteidiger traf nach Flanke von Berkay Yilmaz in der 85. Minute. Coach Miroslav Klose zog mit den Franken mit 28 Punkten an Darmstadt (25) vorbei.