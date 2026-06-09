Darmstadt verliert Sturmduo: Nach Hornby nun auch Lidberg
Zweitligist Darmstadt verliert nach Fraser Hornby nun auch Top-Torjäger Isac Lidberg. Nun lautet die schwierige Aufgabe, das Duo adäquat zu ersetzen.
Darmstadt (dpa/lhe) - Sturmduo gesprengt: Nach Fraser Hornby verliert der SV Darmstadt 98 auch Isac Lidberg. Wie der hessische Fußball-Zweitligist mitteilte, zieht es den schwedischen Stürmer zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wo er einen Vierjahresvertrag erhält. Laut Medienberichten sollen die Gladbacher eine Ablöse in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro plus Boni zahlen.
«Wir waren darauf vorbereitet, dass Isac nach zwei überzeugenden Spielzeiten in diesem Sommer den nächsten Schritt machen möchte. Für den Fall eines Angebotes hatten wir klare finanzielle Vorstellungen, die von Mönchengladbach nun erfüllt worden sind», sagte Sportdirektor Paul Fernie.
28 Tore weg - unzählige Vorlagen dazu
Lidberg hatte in der abgelaufenen Saison 17 Saisontore erzielt und landete damit in der Torjägerliste hinter Fürths Noel Futkeu auf Rang zwei. Nach dem zum VfL Wolfsburg gewechselten Hornby, der elfmal traf, ist es der zweite hochkarätige Abgang bei den Lilien. Trotzdem wollte der Verein dem Stürmer keine Steine in den Weg legen.
«Isac hat mir immer von seinem Traum erzählt, eines Tages in der Bundesliga zu spielen. Und wir haben stets betont, dass wir Transfererlöse erzielen möchten, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Dieser Moment ist nun gekommen und wir sind stolz auf den Weg, den Isac bei uns gegangen ist», sagte Fernie. Er habe sich über die komplette Zeit als absoluter Vollprofi präsentiert und sich nun diese Chance verdient.
Lidberg war im August 2024 vom FC Utrecht an das Böllenfalltor gewechselt. Insgesamt bestritt der 27 Jahre alte Stürmer 64 Pflichtspiele und erzielte 32 Treffer. Ende 2024 feierte Lidberg sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft, für die er seither drei Länderspiele bestritt.