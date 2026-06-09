2. Fußball-Bundesliga

Darmstadt verliert Sturmduo: Nach Hornby nun auch Lidberg

Zweitligist Darmstadt verliert nach Fraser Hornby nun auch Top-Torjäger Isac Lidberg. Nun lautet die schwierige Aufgabe, das Duo adäquat zu ersetzen.

Darmstadt 98: Isac Lidberg (m) verlässt wie Fraser Hornby den Verein (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Darmstadt 98: Isac Lidberg (m) verlässt wie Fraser Hornby den Verein (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Sturmduo gesprengt: Nach Fraser Hornby verliert der SV Darmstadt 98 auch Isac Lidberg. Wie der hessische Fußball-Zweitligist mitteilte, zieht es den schwedischen Stürmer zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wo er einen Vierjahresvertrag erhält. Laut Medienberichten sollen die Gladbacher eine Ablöse in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro plus Boni zahlen.

«Wir waren darauf vorbereitet, dass Isac nach zwei überzeugenden Spielzeiten in diesem Sommer den nächsten Schritt machen möchte. Für den Fall eines Angebotes hatten wir klare finanzielle Vorstellungen, die von Mönchengladbach nun erfüllt worden sind», sagte Sportdirektor Paul Fernie. 

28 Tore weg - unzählige Vorlagen dazu

Lidberg hatte in der abgelaufenen Saison 17 Saisontore erzielt und landete damit in der Torjägerliste hinter Fürths Noel Futkeu auf Rang zwei. Nach dem zum VfL Wolfsburg gewechselten Hornby, der elfmal traf, ist es der zweite hochkarätige Abgang bei den Lilien. Trotzdem wollte der Verein dem Stürmer keine Steine in den Weg legen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Isac hat mir immer von seinem Traum erzählt, eines Tages in der Bundesliga zu spielen. Und wir haben stets betont, dass wir Transfererlöse erzielen möchten, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Dieser Moment ist nun gekommen und wir sind stolz auf den Weg, den Isac bei uns gegangen ist», sagte Fernie. Er habe sich über die komplette Zeit als absoluter Vollprofi präsentiert und sich nun diese Chance verdient. 

Lidberg war im August 2024 vom FC Utrecht an das Böllenfalltor gewechselt. Insgesamt bestritt der 27 Jahre alte Stürmer 64 Pflichtspiele und erzielte 32 Treffer. Ende 2024 feierte Lidberg sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft, für die er seither drei Länderspiele bestritt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lidberg und Hornby kehren bei Darmstadt 98 zurück
2. Bundesliga

Lidberg und Hornby kehren bei Darmstadt 98 zurück

Darmstadt kann bei seinem Höhenflug in der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf seine Torjäger bauen. Trainer Kohfeldt lobt die Personalplanung.

19.02.2026

2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss
2. Bundesliga

2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss

Mit einem Sieg wäre Darmstadt 98 in der zweiten Liga auf Rang vier geklettert. Doch gegen Aufsteiger Bielefeld reicht es nur zu einem Remis.

01.11.2025

2:0 gegen Dresden: Darmstadt bleibt Tabellenführer
2. Fußball-Bundesliga

2:0 gegen Dresden: Darmstadt bleibt Tabellenführer

Nicht Schalke, nicht Hertha, nicht Hannover: An der Spitze der 2. Liga steht weiter Darmstadt 98. Gegen Dresden entscheidet das starke Stürmerduo das Spiel.

26.09.2025

Debakel in Darmstadt: Köln verliert 1:5
2. Bundesliga

Debakel in Darmstadt: Köln verliert 1:5

Der 1. FC Köln gleicht in Darmstadt zunächst einen Rückstand aus. Am Ende steht dennoch eine krachende Niederlage.

18.10.2024

Nächster Stürmer: Darmstadt holt Isac Lidberg
DFB-Pokal

Nächster Stürmer: Darmstadt holt Isac Lidberg

Vor dem DFB-Pokalspiel in Ottensen hat sich Darmstadt noch einmal verstärkt. Innerhalb weniger Stunden kommen zwei Angreifer. Eine Auftaktblamage wie im Vorjahr wollen die Lilien unbedingt vermeiden.

16.08.2024