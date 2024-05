Darmstadt vor emotionalem Heim-Abschied

Darmstadt (dpa/lhe) - Trainer Torsten Lieberknecht wünscht sich für seinen SV Darmstadt 98 einen angemessenen Abschied aus der höchsten deutschen Spielklasse. «Es ist das letzte Heimspiel in der Bundesliga. Und wir haben das große Bestreben, dieses Spiel zu gewinnen. Das wäre ein schöner Moment und ist unsere Möglichkeit, ein großes Dankeschön an unsere Fans zu senden», sagte Lieberknecht am Freitag.

Der Abstieg der Lilien steht bereits fest, die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist die vorerst letzte in der Fußball-Bundesliga vor heimischem Publikum. Es habe auch etwas «mit dem eigenen Antrieb zu tun und damit, sich selbst an der Ehre zu packen», fügte der Chefcoach an. Er muss allerdings auf sechs Verletzte und den gesperrten Abwehrspieler Christoph Zimmermann verzichten.