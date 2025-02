Darmstadt wirbt auf Trikot für Bundestagswahlkampf

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem Sondertrikot ruft Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf. Die Lilien werden in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 mit dem Schriftzug «Demokratie wählen. Gegen Ausgrenzung und Rassismus» auf der Brust auflaufen, teilte der Verein mit.