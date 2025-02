Was das 7:1 gegen Brasilien mit Demokratie zu tun hat

Rimbach. „#DemokraTEAM – Alles andere ist Abseits.“ So lautet der Slogan einer Kampagne der DFL Stiftung zur Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar. Zusätzlich zum zentralen Wahlaufruf der DFL positioniert sich der deutsche Profifußball vor der Wahl auf diese Weise klar für demokratische Werte. Kompromisse, Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen gehören demnach zum Fußballer-Alltag. Gleiches gelte für eine Demokratie. Neben kurzen Clips im Internet findet die Aktion der Deutschen Fußball-Liga (DFL) unter anderem durch Sondertrikots auch ihren Weg auf die Spielfelder der deutschen Profiligen. Okan Ceneli nimmt als Content Creator selbst an der Kampagne teil. Im Interview mit dieser Redaktion erklärt der Rimbacher, dass Fußball und Politik in vielerlei Hinsicht den gleichen Nenner haben.