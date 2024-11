Okan Ceneli blickt hinter die Kulissen der Icon League

Seit dem 1. September dieses Jahres sorgt die Icon League, gegründet von Weltmeister Toni Kroos und Internetstar Elias Nerlich, für Furore in den sozialen Medien und der Fußballszene. Mitten im Geschehen: Content Creator Okan Ceneli, der an jedem Spieltag vor Ort ist und für gleich zwei der insgesamt 14 Teams Videoinhalte produziert. Der Rimbacher gewährt spannende Einblicke in einen Alltag, der ihn mit Profisportlern, Musikern und Influencern zusammenbringt.