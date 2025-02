SV Darmstadt: Mit Sondertrikot zur Bundestagswahl gegen Schalke

Darmstadt. Mit einem Sondertrikot ruft Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zur Teilnahme an der Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 23. Februar, auf. Die Lilien werden in ihrem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 mit dem Schriftzug „Demokratie wählen. Gegen Ausgrenzung und Rassismus“ auf der Brust auflaufen, teilte der Verein am Montag mit.