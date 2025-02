Negativserie gestoppt: Darmstadt besiegt Schalke

Darmstadt (dpa) - Darmstadt 98 hat seine Negativserie von sechs sieglosen Spielen beendet und den FC Schalke 04 mit in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hineingezogen. Die Hessen feierten beim 2:0 (2:0) erstmals seit Mitte Dezember wieder einen Erfolg und zogen in der Tabelle mit 28 Punkten an den Königsblauen (27) vorbei.