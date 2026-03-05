Darmstadts Hornby gegen Kiel fraglich - Vukotic für Pfeiffer

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 bangt vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel um den Einsatz von Fraser Hornby. Coach Florian Kohfeldt will noch abwarten, ob der Stürmer rechtzeitig fit wird. «Er ist kein sicherer Ausfall, aber auch kein sicherer Kader- oder Startelfkandidat. Er ist wieder belastbar», sagte Kohfeld vor dem Zweitligaspiel gegen die Norddeutschen am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Die Rückkehr Hornbys, der zuletzt bei der Niederlage in Dresden schmerzlich vermisst wurde, würde dem Offensivspiel der Lilien guttun. «Wir müssen nicht drum herumreden, was Fraser für ein wichtiger Spieler für uns ist. Final kann ich dazu aber noch nichts sagen», erklärte Kohfeldt.