Darmstadts Präsident will mit Lieberknecht weiterarbeiten

Darmstadt (dpa) - Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch plant nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga weiter mit Trainer Torsten Lieberknecht. «Wir stellen ihm es frei. Wir wollen hier was aufbauen - längerfristig», sagte Fritsch nach der 0:1-Heimniederlage des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntagabend. Er glaube nicht, dass es besser sei, jetzt den Trainer zu wechseln, so der 62-Jährige.