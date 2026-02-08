Vielbefahrenes Autobahnkreuz

Darum gibt es aktuell Stau auf der A6

Tausende Autos und Lkw passieren täglich das Autobahnkreuz Walldorf. Am späten Sonntagvormittag kracht es dort - das ist bisher bekannt.

Illustration - Die Polizei rückte zusammen mit anderen Einsatzkräften aus. Foto: Stefan Puchner/dpa
Illustration - Die Polizei rückte zusammen mit anderen Einsatzkräften aus.

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Kurz vor dem vielbefahrenen Autobahnkreuz Walldorf hat es einen Unfall mit mehreren Autos gegeben - der Verkehr staut sich. Nach Polizeiangaben waren mehrere Fahrzeuge beteiligt - der genaue Hergang blieb erst einmal unklar. Verletzt worden sei niemand. Autos stauten sich in Fahrtrichtung Heilbronn auf Höhe von Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) auf zunächst mehr als fünf Kilometern Länge. Die Polizei wies darauf hin, es könne Beeinträchtigungen für Autofahrerinnen und Autofahrer geben.

