Heidelberg (dpa/lsw) - Die Idee stammt aus Schweden, das Angebot soll sich an Menschen aller Glaubensrichtungen richten: Die evangelische Kirche in Heidelberg bietet das erste kirchliche Bestattungsinstitut in Deutschland. «Libera Bestattungen» ist nach eigenen Angaben eine gemeinnützige GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Kirche ist.

Doch was bedeutet das in der Praxis? Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Bestattern? Und was sagen andere Bestattungsunternehmen dazu? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Was bietet «Libera Bestattungen»?

«Libera bietet alle Leistungen eines professionellen Bestattungsinstituts - von der Vorsorge über die Versorgung Verstorbener bis zur Organisation der Beisetzung und zur Begleitung in der Trauer», sagt Gesellschaftsvertreterin Beate Großklaus. Der Name Libera steht demnach für loslassen und freigeben.

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Das Bestattungsinstitut will nach eigenen Angaben einen Fokus auf Trauerrituale für die Angehörigen in Verbindung mit kirchlicher Seelsorge legen. «Zwischen dem Moment, in dem ein Mensch stirbt, und der kirchlichen Trauerfeier liegt eine besonders sensible und heilige Zeit», sagt Pfarrerin Großklaus. Mit ihrem fünfköpfigen Team wolle sie von Beginn dieser Phase an für die Menschen da sein - nicht erst bei der Trauerfeier.

Großklaus verweist darauf, dass die Kirche bereits Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und viele andere soziale Einrichtungen betreibe. «Wir schließen hier eine Lücke in unseren Angeboten für alle Menschen.» Dabei will das Unternehmen auch Bildungsangebote mit Bezug zu Tod und Trauer machen, etwa für Schulklassen und Konfirmationsgruppen.

Wer ist Träger oder Gesellschafter des Instituts in Heidelberg?

«Libera Bestattungen» ist laut Großklaus eine gemeinnützige GmbH. Die alleinige Gesellschafterin ist demnach die Evangelische Kirche in Heidelberg. Geschäftsführerin ist eine weitere Pfarrerin. Die Kirche als Gesellschafterin wird durch den zuständigen Dekan und die Schuldekanin Großklaus vertreten. Die Kirche hat nach Angaben von Großklaus die Gründung auch auf rechtliche und wirtschaftliche Aspekte hin im Vorfeld prüfen lassen. Zum Team gehört demnach auch eine erfahrene Bestatterin.

Wie will das kirchliche Institut Andersgläubigen gerecht werden?

«Egal welcher Herkunft, Religion oder Weltanschauung: Wir sind da für Menschen», sagt Großklaus. «Wenn eine muslimische Familie eine Bestattung im Leichentuch wünscht, nehmen wir diesen Wunsch selbstverständlich ernst.» Es könne sein, dass eine Familie ein Gebet wünsche, eine andere Musik und persönliche Erinnerungen und eine dritte ausdrücklich keine religiösen Elemente. All dies sei möglich, sagt die Pfarrerin.

Foto: Uwe Anspach/dpa «Libera bietet alle Leistungen eines professionellen Bestattungsinstituts», sagt Pfarrerin Beate Großklaus.

Wie entstand die Idee für das Institut?

Auch wegen Nachwuchsproblemen bei Pfarrerinnen und Pfarrern sowie dem Mitgliederschwund entstand laut Großklaus die Idee, sich auf Kernaufgaben der Kirche zu konzentrieren. Bei Beerdigungen gelte: «Da haben wir das Gefühl, da sind wir wirklich richtig für Menschen da.» Die Idee für das Format sei letztlich aus Schweden gekommen. Dort gibt es laut der Pfarrerin schon seit mehr als 20 Jahren entsprechende Institute.

Gibt es Zuschüsse von der Kirche - was kostet eine Bestattung?

Für die Entwicklung des Projektes gab es laut Großklaus von der Evangelischen Landeskirche in Baden eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro. «Den Rest stemmen wir mit einem Kredit, wie andere Unternehmen auch», sagt die 56-Jährige. «Unsere laufenden Kosten, etwa für Personal und Räumlichkeiten, müssen wir aus unseren eigenen Einnahmen erwirtschaften.» Dafür erhalte das Institut keine Finanzierung aus Kirchensteuern.

Die Bestattungen kosten demnach nicht mehr oder weniger als bei anderen Bestattern. «Unsere Leistungen bieten wir zu marktüblichen Preisen an», sagt Großklaus. Genaue Preise nennt sie allerdings nicht. Die Gewinne des Instituts fließen demnach wieder in die kirchliche Arbeit.

Foto: Uwe Anspach/dpa «Libera Bestattungen» ist nach eigenen Angaben eine gemeinnützige GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Kirche ist.

Inwiefern ist das Institut wirklich einzigartig in Deutschland?

Die Evangelische Kirche in Deutschland verweist auf einen umfassenden Veränderungsprozess, in welchem sie sich aktuell befinde. «Neue Angebote können dazu beitragen, zusätzliche Begegnungsräume zu schaffen und christliche Werte wie Nächstenliebe, Gemeinschaft und Zuwendung auf neue Weise erfahrbar zu machen», sagte eine Sprecherin.

Weder dem Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur in Kassel noch dem Bundesverband Deutscher Bestatter ist ein vergleichbares Angebot in Deutschland bekannt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat nach eigenen Angaben darüber keinen Überblick.

Was sagen andere Bestatter zu dem Angebot?

Der Bundesverband Deutscher Bestatter äußert sich besorgt zur neuen Konkurrenz von kirchlicher Seite. «Die Bezeichnung 'kirchliches Bestattungsinstitut' darf nicht den Eindruck erwecken, dass eine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung nur über dieses Unternehmen möglich ist», teilt der Verband mit. Angehörige könnten ihren Bestatter selbstverständlich frei wählen.