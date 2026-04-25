Großübung der Bundeswehr

Darum trainieren Hunderte Soldaten auf Straßen im Südwesten

Statt auf dem Truppenübungsplatz trainieren Hunderte Soldaten bei einer Großübung in verschiedenen Regionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wie die Truppen über den Rhein kommen.

Noch bis Donnerstag trainieren rund 850 Soldatinnen und Soldaten bei einer Großübung der Bundeswehr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Noch bis Donnerstag trainieren rund 850 Soldatinnen und Soldaten bei einer Großübung der Bundeswehr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. (Symbolbild)

Speyer/Mannheim (dpa) - Militärfahrzeuge auf den Straßen, Soldaten auf dem Rhein: Rund 850 Bundeswehr-Angehörige trainieren noch bis Donnerstag bei einer Großübung der Truppe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Etwa 200 Soldatinnen und Soldaten üben dafür heute (14.00 Uhr) bei Speyer (Rheinland-Pfalz) das Übersetzen über den Rhein mit einer Schwimmbrücke - inklusive Fahrzeugen.

Bild

Die Übung der Feldjäger heißt «Orange Road», benannt nach der Waffenfarbe der Militärpolizei der Bundeswehr. Dabei geht es unter anderem um das Absichern von militärischen Fahrzeugkolonnen auf öffentlichen Straßen und den Umgang mit modernen Bedrohungen wie Drohnen. 

Die Feldjäger führen solche Großübungen laut Bundeswehr bis zu zweimal im Jahr in Bayern, Baden-Württemberg oder Thüringen durch. Daran beteiligen sich stets unter anderem auch Polizei und Rettungsdienste.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger?

Bild

Das Besondere an der Übung ist, dass Soldaten und Militärfahrzeuge in der Öffentlichkeit deutlich sichtbar sind, wie die Bundeswehr schreibt. Insgesamt sind sechs Städte und ihre Regionen betroffen: Speyer, Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Kehl und Karlsruhe. Allerdings sind keine Sperrungen öffentlicher Bereiche geplant. Auch für die Überquerung des Rheins sind keine Einschränkungen für die zivile Schifffahrt geplant.

Darf ich Militärfahrzeuge grundsätzlich überholen?

Ja, allerdings nur die Kolonne als Ganzes. Kolonnen gelten demnach als «ein Fahrzeug» und dürfen daher zusammenbleiben - an Ampeln, Kreisverkehren und Kreuzungen. Es ist verboten, nur einen Teil der Kolonne zu überholen und dann einzuscheren. Daher sei überholen in der Regel nur auf mehrspurigen Straßen oder Autobahnen möglich, schreibt die Bundeswehr.

Bild

Üben die Soldatinnen und Soldaten mit scharfer Munition? 

Nein. Die Truppe übt laut Bundeswehr mit Manövermunition. Dabei handelt es sich um Munition ohne Projektil - beziehungsweise Platzpatronen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großübung: Militärkolonnen rollen durch Hessen und Thüringen
Militärübung

Großübung: Militärkolonnen rollen durch Hessen und Thüringen

Autofahrer aufgepasst: Soldaten und Einsatzkräfte üben Kolonnenfahrten auf mehreren Autobahnen. Wie klappt das Zusammenspiel von Militär und Zivilen im Alltag?

20.04.2026

Polizei schießt auf Soldaten – wie konnte es dazu kommen?
Bei großer Bundeswehr-Übung

Polizei schießt auf Soldaten – wie konnte es dazu kommen?

Sie sollen gemeinsam für den Verteidigungsfall trainieren – doch gleich am ersten Tag beschießt die Polizei einen Soldaten. Eine «Fehlinterpretation», heißt es. Aber wie ist das möglich?

23.10.2025

Polizei schießt bei Übung Bundeswehrsoldaten an
Großeinsatz in Erding

Polizei schießt bei Übung Bundeswehrsoldaten an

Bei einer Großübung der Bundeswehr kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung: Ein Soldat wird angeschossen - von der Polizei.

22.10.2025

Bundeswehr

Großübung Quadriga: «Schritt zur Kriegstüchtigkeit»

Für die deutschen Landstreitkräfte ist Quadriga das größte Manöver seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. 12.000 Männer und Frauen der Bundeswehr nehmen daran teil.

30.01.2024

Innenministerien

Wasserschutzpolizei: 14 Boote bei länderübergreifender Übung

28.03.2023